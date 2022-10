Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Störung Bahn: Derzeit kein Fernverkehr in Norddeutschland Von dpa | 08.10.2022, 08:27 Uhr

Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.