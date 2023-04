Sänger Stromae Foto: Michael Ferire/Universal Music/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Belgier Stromae sagt geplante Konzerte in Köln und Berlin ab Von dpa | 05.04.2023, 09:38 Uhr

Der belgische Sänger Stromae („Alors on danse“) hat seine beiden im Mai geplanten Deutschland-Konzerte in Köln und Berlin sowie weitere Auftritte in Europa abgesagt. Er teile diese Neuigkeit mit großem Bedauern und tiefer Traurigkeit, „aber ich muss auf meine Grenzen hören“, hieß es in einem Statement, das am Dienstag auf dem Instagram-Kanal des 38 Jahre alten Musikers veröffentlicht wurde. Seine Gesundheit erlaube es ihm im Augenblick nicht, seine Fans zu treffen, hieß es dort weiter. Er werde sich eine Auszeit nehmen, um sich im Kreise seiner Familie zu erholen.