Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof Foto: Christian Pörschmann/dpa up-down up-down Landkreis Havelland Zehn Menschen bei Brand in Karls Erlebnis-Dorf verletzt Von dpa | 06.06.2023, 15:09 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal: In einer Werkstatt bricht ein Brand aus, zehn Menschen werden verletzt.