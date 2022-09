Wally Lesser und ihre drei Söhne sitzen in der Wohnung Domlinden 5 für ein gemeinsames Erinnerungsfoto 1936 zusammen. Kurz danach gehen zwei der jungen Männer ins Exil, drei Jahre später folgt der dritte. Erst danach macht sich die Mutter auf den Weg. Sie sollten sich nicht mehr wiedersehen. Foto: Sammlung M. Lesser-Bach up-down up-down Gedenken an jüdische Mitbürgerin Wally Lesser wird in Brandenburg an der Havel mit Stolperstein gedacht Von Renè Hill | 16.09.2022, 17:21 Uhr

Donnerstag und Freitag standen in Brandenburg an der Havel historischen gesehen im Zeichen von Wally Lesser. Das Museum widmete ihr eine Ausstellung, es gab einen Vortrag über ihr Leben und am Freitag wurde ein Stolperstein für sie verlegt.