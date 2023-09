Reittourismus Im Galopp durch den Urlaubstag - bundesweite Aktion soll Pferdefreunde anlocken Von Hanno Taufenbach | 27.09.2023, 17:19 Uhr Der Reittourismus in Brandenburg soll bekannter werden. Foto: Mirjana Rehling up-down up-down

Reitsport und Reittourismus. Brandenburg ist ein Pferdeland. So sieht es der Verband pro Agro. Deshalb beteiligt sich Brandenburg an der bundesweiten Veranstaltungsreihe „Pferdeorte erleben“. Das ist los in den nächsten Tagen.