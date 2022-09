Axel Vogel Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Brandenburg kündigt Konsequenzen nach Oder-Fischsterben an Von dpa | 14.09.2022, 17:30 Uhr

Die Brandenburger Landesregierung hat nach dem Fischsterben in der Oder Konsequenzen für den Schutz des deutsch-polnischen Grenzflusses angekündigt. „Wir werden die Warn- und Alarmpläne auf nationaler und internationaler Ebene auf Basis der Erfahrungen überprüfen und anpassen müssen“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Potsdam. „Dazu gehört eben beispielsweise, dass die Meldekette verbessert wird, dass bereits kleinere Fischsterben gemeldet werden.“ Außerdem solle die personelle Ausstattung des Landesamts für Umwelt überprüft werden.