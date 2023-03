Nach der Flucht eines Sexualmörders diskutiert die Politik, wie Sicherheitsverwahrte auf ihre Entlassung vorbereitet werden sollen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Brandenburg Politik diskutiert über geflohenen Sexualmörder Von Hanno Taufenbach | 09.03.2023, 12:31 Uhr

Gefangene sollen in Vorbereitung auf ihre Entlassung nicht mehr in Berlin ausgeführt werden. Darüber diskutieren Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Grund ist ein geflohener Sextäter, während er ausgeführt wurde.