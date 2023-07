Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Personenverkehr Brandenburg will Stundentakt für Regionalbahn 73/74 Von dpa | 27.07.2023, 15:31 Uhr

Brandenburg will die Regionalbahnen 73/74 in der Prignitz in Zukunft im Stundentakt fahren lassen. „Gemeinsam mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern wird der Ausbau der Strecke Neustadt (Dosse) - Pritzwalk - Meyenburg und die Reaktivierung des anschließenden Streckenabschnitts Meyenburg - Karow (Meckl) - Güstrow untersucht“, heißt es in einer Stellungnahme der Länder Berlin und Brandenburg zum geplanten Deutschlandtakt an das Bundesverkehrsministerium. „Von Seiten des Landes Brandenburg wird auf dieser Strecke ein Stundentakt angestrebt.“ Die Zeitung „Der Prignitzer“ berichtete zuvor darüber (Dienstag).