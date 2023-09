Migration Bundespolizei stellt mehr als 45 eingeschleuste Migranten Von dpa | 26.09.2023, 10:44 Uhr | Update vor 1 Std. Bundespolizei an der Grenze Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundespolizei hat in der Grenzregion Vorpommerns und der Uckermark erneut mehr als 45 irregulär nach Deutschland eingereiste Menschen aufgegriffen. Die Personen wurden am Dienstagmorgen bei Nechlin (Uckermarkkreis) und am Montag bei Ladenthin (Vorpommern-Greifswald) nach Hinweisen von Bürgern gefasst, wie Sprecher der Bundespolizei am Dienstag sagten. Zwischen Nechlin und Nieden (Vorpommern-Greifswald) wurden am Morgen etwa 30 Migranten aufgegriffen, die Umstände und die Nationalitäten der Leute seien aber noch unklar.