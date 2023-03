Deutschlandbesuch von König Charles III. – Berlin Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Staatsbesuch Charles in Berlin: Goldenes Buch, Kanzleramt, Wochenmarkt Von dpa | 30.03.2023, 12:02 Uhr

Als ein Zeichen der Wiederannäherung Großbritanniens an Deutschland nach der Brexit-Entfremdung - so sieht die Hälfte der Bundesbürger einer Umfrage zufolge den Besuch von König Charles. Der gibt sich am zweiten Tag seines Staatsbesuchs volksnah - etwa auf dem Wochenmarkt.