"Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Brauchtum Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig Von dpa | 06.02.2023, 21:56 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig. Der FDP-Politiker löst Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ab - die bislang am längsten amtierenden Regentin überhaupt. Der Wechsel erfolgte am Montagabend beim traditionellen „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin.