Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Ludwigslust-Parchim Container fällt von Lkw auf A24: Kradfahrer schwer verletzt Von dpa | 19.06.2023, 17:09 Uhr

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 24 in Westmecklenburg lebensgefährlich verletzt worden, weil ein Container von einem Lkw herabgefallen ist. Die stark befahrene Autobahn ist seit dem frühen Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Unfall passierte nahe der Anschlussstelle Suckow unweit von der Landesgrenze zu Brandenburg.