Umwelt DBU fördert Hightech-Aluminiumrecycling-Anlage Von dpa | 17.05.2023, 09:08 Uhr

Mit einer neuartigen Recycling-Anlage will die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) die Wiederverwendung von Aluminium vorantreiben. Im brandenburgischen Hoppegarten wurde am Mittwoch die erste kommerzielle Anwendung einer laserbasierten Sortier-Technik in Betrieb genommen, teilte die Stiftung in Osnabrück mit. Die DBU förderte die Entwicklung des Projekts fachlich und finanziell mit mehr als einer Million Euro. Beteiligt sind drei mittelständische Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.