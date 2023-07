DDR-Fluchttunnel in Berlin Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Entdeckung DDR-Fluchttunnel in Berlin bleibt als Bodendenkmal erhalten Von dpa | 04.07.2023, 18:45 Uhr

Der Anfang Juni in Berlins Bernauer Straße entdeckte Fluchttunnel aus DDR-Zeiten soll als Bodendenkmal erhalten bleiben. Der etwa 50 Zentimeter breite und rund 70 Zentimeter hohe Hohlraum ist auf einer Länge von 13 Metern vollständig erhalten, wie die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte am Dienstag mitteilte. Demnach legte das Unternehmen über dem Hohlraum den Unterbau für die Betongrundlage des geplanten Neubaus an der Bernauer Straße 26 an.