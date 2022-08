Möwen sind im Wasser des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Umwelt Deutsch-Polnische Taskforce für Maßnahmen gegen Fischsterben Von Lisa Kleinpeter | 15.08.2022, 12:38 Uhr | Update vor 28 Min.

Mit einer gemeinsamen Taskforce wollen Deutschland und Polen dem massiven Fischsterben im Grenzfluss Oder entgegentreten. Experten beider Länder sollen in einem engen Austausch Ursachen ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen erarbeiten, wie das Bundesumweltministerium nach einem Treffen von Regierungsvertretern am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge laufen derzeit mit Unterstützung der Bundesbehörden die Untersuchungen von Wasserproben und Fischen in Brandenburg. Konkretere Ergebnisse werden Anfang dieser Woche erwartet - möglicherweise bereits bis Dienstag, wie ein Sprecher des Bundesumweltministeriums am Montag erklärte.