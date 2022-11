Barbara Plankensteiner Foto: picture alliance / Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Kolonialismus Digitale Plattform führt geraubte Kunstschätze zusammen Von dpa | 09.11.2022, 14:34 Uhr

125 Jahre nach den britischen Plünderungen des Jahres 1897 sind die heute in Museen und Sammlungen weltweit verstreuten Kunstschätze des früheren Königreichs Benin erstmals wieder virtuell vereint. Die am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Plattform Digital Benin verfügt über Daten von 5246 Objekten aus weltweit 131 Museen. Die häufig als Benin-Bronzen bezeichneten Kunstschätze, neben Bronze auch etwa aus Elfenbein oder Holz gefertigt, stammen aus dem Palast des Königreiches, das heute zu Nigeria gehört.