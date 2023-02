Domkurator Cord-Georg Hasselmann plant eine letzte große Sanierung im Brandenburger Dom. Foto: Jennerjahn/epd up-down up-down Domstift Brandenburg an der Havel Haus der alten Schätze vor Sanierung Von Yvonne Jennerjahn | 24.02.2023, 16:24 Uhr

Das Domstiftsarchiv und Dom Museum in Brandenburg an der Havel soll in den Ostflügel der Domklausur umziehen. Dafür soll dieser für rund acht Millionen Euro saniert werden.