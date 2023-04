Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down Mögliche Glasstücke Edeka ruft Waldheidelbeeren zurück Von dpa | 18.04.2023, 19:24 Uhr

Edeka warnt vor möglichen Glasstücken in unter eigener Marke angebotenen Waldheidelbeeren im Glas. Konkret gehe es um „Edeka Waldheidelbeeren ganze Frucht gezuckert im 340-Gramm-Glas“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. Februar 2026, teilte der Hamburger Lebensmittelkonzern am Dienstagabend mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern Glasstücke enthalten sind.