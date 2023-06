Potsdamer Filmmuseum Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Museen Experte Fürst übernimmt Leitung des Filmmuseums Potsdam Von dpa | 07.06.2023, 17:28 Uhr

Das Filmmuseum Potsdam bekommt eine neue Leitung. Ab September übernimmt Michael Fürst von der Georg-August-Universität in Göttingen die Führungsposition, wie die Filmuniversität Babelsberg am Mittwoch mitteilte. Fürst habe fast 15 Jahre Erfahrung in der Museums- und Ausstellungsarbeit. Zudem sei er durch seine Tätigkeit bei der Kulturstiftung des Bundes nicht nur mit den Aufgaben in einem Museum mit universitärer Anbindung vertraut, sondern auch mit den Belangen der Kulturförderung, hieß es.