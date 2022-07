ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Uckermark Fahrzeug rammt Transporter: A11 gesperrt, ein Verletzter Von dpa | 22.07.2022, 13:04 Uhr

Ein Unfall mit einem mit Gasflaschen beladenen Kleinlaster hat am Freitag für eine stundenlange Sperrung der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) in Richtung Osten gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der Fahrer des Fahrzeugs am Morgen zwischen Schmölln (Uckermark) und Penkun (Vorpommern-Greifswald) mit großer Wucht auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf. Der 21-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde verletzt und kam in eine Klinik. Er gab an, dass die Bremsen seines Fahrzeugs plötzlich versagt hätten.