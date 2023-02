Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerpunktstaatsanwaltschaft Fahrzeuge für eine Million Euro gestohlen: Anklage erhoben Von dpa | 01.02.2023, 17:10 Uhr

Wegen des Diebstahls von hochwertigen Autos und Wohnmobilen in mehreren Bundesländern hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund Anklage gegen fünf Männer erhoben. Es gehe um 25 Fälle und eine Schadenshöhe von etwa 1 Million Euro, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Diebstähle ereigneten sich den Angaben zufolge seit Juli vergangen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.