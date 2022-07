ARCHIV - Blick auf ein Taxischild an einem Taxi. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Schaumburg Falscher Ermittler prellt nach 425 Kilometern Taxifahrer Von dpa | 05.07.2022, 16:47 Uhr

Ein mutmaßlicher Betrüger hat sich in Bückeburg (Kreis Schaumburg) als verdeckter Ermittler ausgegeben und einen Taxifahrer nach 425 gefahrenen Kilometern um knapp 1000 Euro geprellt. Der 64-jährige Berliner gab an, er sei von der Generalstaatsanwaltschaft und plane in der Hauptstadt eine Durchsuchung. Dafür sei die dienstliche Nutzung des Taxis inklusive Kostenübernahme von höchster Stelle angeordnet beziehungsweise zugesichert, teilte die Polizei am Dienstag mit.