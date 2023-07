Feuerwehr Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Löscharbeiten Feuer auf ehemaligem Bombodrom: „Kontrolliert abbrennen“ Von dpa | 09.07.2023, 19:21 Uhr

In Nordbrandenburg sollen Unbekannte Feuer auf dem ehemaligen Tiefflugübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide - dem Ex-Bombodrom - gelegt haben. So brannten in der Nacht zu Sonntag mehrere Kiefern- und Birkenstämme, die bei Gadow nahe Wittstock zur Weiterverarbeitung in einer Fabrik zu Holzpellets gelagert wurden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.