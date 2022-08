ARCHIV - Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesumweltministerin, läuft an der Oder entlang. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Fischsterben Fischsterben in Oder: Polen und Deutschland beraten Von dpa | 14.08.2022, 15:45 Uhr

Wer und was ist schuld am Fischsterben in der Oder? Nach breiter öffentlicher Kritik beraten Polen und Deutschland gemeinsam. Bislang schien die Aufklärung des als Umweltkatastrophe bewerteten Fischsterbens zäh.