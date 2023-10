Ludwigslust-Parchim Fleisch-Transporter viel zu schwer: Reifenplatzer Von dpa | 16.10.2023, 15:58 Uhr | Update vor 42 Min. Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein doppelt so schwer wie erlaubt beladener Fleisch-Transporter aus Berlin ist der Polizei nach einer Reifenpanne in Westmecklenburg ins Netz gegangen. Das Fahrzeug blieb am Montag auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) pannenbedingt stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es hatte ein Gesamtgewicht von 7 Tonnen, bei erlaubten 3,5 Tonnen, wie die Beamten ermittelten. „Die Überladung war wohl auch die Ursache für den Reifenplatzer am hinteren rechten Reifen“, sagte der Sprecher.