Bestattung in Brandenburg Friedhöfe kämpfen um ihren Ruf Von Monika Wendel | 14.11.2022, 17:50 Uhr

Mit Bremen hat das erste Bundesland den Friedhofzwang abgeschafft. Weitere Länder könnten folgen. Baum- oder Seebestattung nehmen zu. All das bringt Friedhöfe in Not. Sind sie zukunftsfähig?