Kunst Galerist Rudolf Zwirner mit Ausstellung zum 90. geehrt Von dpa | 27.07.2023, 15:59 Uhr

Der Galerist und Kunstmanager Rudolf Zwirner wird zu seinem 90. Geburtstag an diesem Samstag (29. Juli) mit einer Ausstellung geehrt. Das Palais Populaire in Berlin zeigt bis zum 14. August die Ausstellung „Leben in Bildern. Ein Portrait des Sehens für Rudolf Zwirner“. Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Louise Bourgeois, Joseph Beuys, Dan Flavin, David Hockney, Jasper Jones, Gerhard Richter, Cy Twombly oder Andy Warhol.