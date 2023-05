Gedenken an 50. Todestag Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Geschichte Gedenken zum 50. Todestag von Maueropfer Siegfried Kroboth Von dpa | 14.05.2023, 18:36 Uhr

Die Stiftung Berliner Mauer hat am Sonntag an eines der jüngsten Opfer der deutsch-deutschen Teilung erinnert. Vor 50 Jahren, am 14. Mai 1973, ertrank der fünfjährige Siegfried Kroboth in der Spree zwischen Ost- und West-Berlin. An der Unglücksstelle nahe der East Side Gallery wurde mit Blumen an das Schicksal erinnert.