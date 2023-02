Kunsthalle Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Ausstellung Geschichte der DDR-Wochenkrippen in Kunsthalle Rostock Von dpa | 26.02.2023, 14:56 Uhr

Die Kunsthalle Rostock will die Geschichte der DDR-Wochenkrippen in einer Ausstellung und einem wissenschaftlichen Symposium aufarbeiten. Die Ausstellung im Schaudepot soll am 4. März eröffnet werden und bis 1. Mai zu sehen sein, wie die Kunsthalle am Sonntag mitteilte.