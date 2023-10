„Ich bin schwanger.“ Mit diesen Worten und einem Schwangerschaftstest in der Hand teilte Janine Hundt den Vox-Zuschauern bei „Goodbye Deutschland“ kürzlich die frohe Botschaft mit. Dabei fühlte sich die 43-Jährige nach eigener Aussage bereits zu alt und genoss ohnehin lieber ihre Unabhängigkeit. Ihre erste Reaktion auf das positive Ergebnis des Tests: „Ich bin total geschockt und überfahren und überfordert.“

Ihr Mann Attu hat sich hingegen sofort auf das Baby gefreut. Nach ein paar Wochen ist auch bei Janine der erste Schock vorüber und beide hoffen auf ein Mädchen. Jetzt ist die gebürtige Perlebergerin zum ersten Mal Mutter geworden.

Inaya kam Ende September zur Welt

Am 28. September 2023 wurde Inaya geboren. Die Eltern zeigen sich in den sozialen Medien stolz mit ihrer Tochter. Inaya kam mit 54 Zentimetern und einem Gewicht von 2,7 Kilogramm auf die Welt. Um das Gewicht noch etwas zu erhöhen, gibt es noch ein wenig „Gewichtsstarthilfe“ in Form von Fläschchen, wie Janine am Dienstag auf Instagram mitteilte.

Auch Papa Attu, der gelernte Baggerfahrer und frühere Taxifahrer, ist stolz. „Ich werde dich bis zum Ende meines Lebens beschützen und unterstützen“, schreibt er auf Instagram.

Janine hat die Liebe für und in Tansania vor ein paar Jahren gefunden

Es ist das große Glück für die gebürtige Brandenburgerin, die am Anfang ihrer Auswanderung mit einigen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Mehrere Jahre arbeitete Janine Hundt als Fahrdienstleiterin und unter anderem in der Schweiz bei der Bahn. Vor fünf Jahren entdeckte sie das afrikanische Land Tansania als ihr Traumziel.

Nach dem Aus mit ihrem ersten Freund, dem Musiker Berdon, und einigen Tausend Euro weniger verließ sie das Land nach einem ersten Auswanderungsversuch. Dann fand Janine in dem 35-jährigen Attu Mwambona ihren Traummann, den sie im vergangenen Jahr spontan heiratete. „Wir lieben uns und wollen zusammen versuchen, unser Leben hier aufzubauen und auf die Reihe zu bekommen“, erklärt die 43-Jährige in der beliebten Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“.

Von Daressalam aufs Land und wieder zurück

Dafür zog das Paar aus der Hauptstadt Daressalam in Attus ehemalige Heimat: das kleine Dorf Kisaki abseits der großen Zivilisation. Oder wie Janine es beschreibt: „Ich möchte das mal vergleichen mit Berlin und einem kleinen Dorf mitten in Mecklenburg-Vorpommern, wo noch nicht mal ein Dorfkonsum ist.“

Nach der Baby-Kunde ging es für das junge Paar jedoch in die Großstadt zurück, auch weil das nächste Krankenhaus stundenweit entfernt liegt. In Daressalam kam Töchterchen Inaya gesund auf die Welt. Von nun an geht der Lebensweg von Janine, Attu und Inaya zu dritt weiter.