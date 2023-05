Bündnis 90/Die Grünen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Parteien Grüne wollen stärker um den Osten werben Von dpa | 04.05.2023, 15:52 Uhr

Die Grünen wollen sich stärker um Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland bemühen. „Man merkt sehr deutlich, dass wir allein mit den grünen Kernthemen wie Klima- und Umweltschutz dort keine Unterstützung in der Breite gewinnen“, sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mit wirtschafts- und sozialpolitischen Themen sind wir näher dran an der Lebenswirklichkeit der Menschen.“