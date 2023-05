Die Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke Foto: Soeren Stache up-down up-down Aufarbeitungsbeauftragte Nooke Haben uns zu wenig mit dem Stalinismus beschäftigt und | 10.05.2023, 15:50 Uhr Von Benjamin Lassiwe Ronald Ufer | 10.05.2023, 15:50 Uhr

Am heutigen Donnerstag soll sie vom Landtag für eine weitere Amtszeit bestätigt werden: Maria Nooke, Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Im Interview erzählt sie, was an der DDR-Vergangenheit weiterwirkt.