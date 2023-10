Ein 21-Järhiger fuhr mit seinem Auto am Dienstagmittag auf der Überholspur der A24. Zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin wollte er sich wieder auf dem rechten Fahrstreifen einordnen. Dabei übersah er das Auto eines 53-Jährigen.

Autos kollidierten miteinander

Beide Fahrzeuge stießen bei dem misslungenen Spurwechsel seitlich zusammen. Das Fahrzeug des 53-Jährigen wurde dadurch in die rechte Schutzplanke geschleudert. Die beiden Autos blieben zwar fahrbereit, dennoch entstand an ihnen sowie der Schutzplanke ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.