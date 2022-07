ARCHIV - «Öl sparen statt bohren» steht auf der Hand einer Demonstrantin der Gruppe «Letzte Generation», die sich auf dem Asphalt festgeklebt hat. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Demonstrationen Hunderte Straßenblockaden von Klimaschutz-Demonstranten Von dpa | 23.07.2022, 08:55 Uhr | Update vor 39 Min.

Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in diesem Jahr bundesweit Hunderte Straßen blockiert. Das ergab eine Umfrage der „Welt am Sonntag“ bei Polizeibehörden der Länder. Berlin meldete demnach 149 Blockaden, Hessen 34, Baden-Württemberg 17, Bayern 8, Sachsen 5, Brandenburg 4, Nordrhein-Westfalen und Bremen je 3. Hamburg meldete sogar 213 „Aktionen“ der Gruppe, worunter auch Versammlungen fallen. Allein in Berlin wurden 310 Männer und Frauen in Gewahrsam genommen und 67 Strafverfahren eingeleitet.