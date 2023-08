Interview Bildungsminister „Ich hoffe auf ein langweiliges Jahr“ Von Benjamin Lassiwe | 18.08.2023, 17:30 Uhr Bildungsminister Steffen Freiberg Foto: Christoph Soeder up-down up-down

Seit 100 Tagen ist Steffen Freiberg Bildungsminister in Brandenburg. Im Interview sagt er, worauf sich die Schüler nach den Ferien einstellen müssen und wie er mit AfD-Mitgliedern an den Schulen umgehen will.