Konjunktur Ifo: Stimmung ostdeutscher Unternehmen leicht verbessert Von dpa | 28.10.2022, 11:24 Uhr

Die Stimmung ostdeutscher Unternehmen hat sich im Oktober verglichen zum Vormonat leicht verbessert. Das geht aus einer am Freitag in Dresden veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervor. Demnach senkten die Unternehmen ihre Einschätzung zu laufenden Geschäften zwar etwas, blickten jedoch optimistischer auf die kommenden sechs Monate. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, also beispielsweise dem Nahrungs- und Genussmittelgewerbe, habe sich die Stimmung „kräftig erwärmt“, hieß es.