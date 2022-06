ARCHIV - Teilnehmer einer Kundgebung halten eine Fahne mit dem Logo der IG Metall hoch. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Gewerkschaft IG Metall: Transformation in Ostdeutschland beachten Von dpa | 29.06.2022, 15:41 Uhr

Die IG Metall warnt davor, angesichts der vielen Krisen die langfristige Transformation in Ostdeutschland zu vernachlässigen. Die Menschen hätten mit der politischen Wende bereits eine große Transformation von Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft erlebt, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Mittwoch auf der Betriebsrätekonferenz Ost in Leipzig.