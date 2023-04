Erneuerbare Energien Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Strom IHK: Polen holt bei Windenergie stark auf Von dpa | 26.04.2023, 11:55 Uhr

In der deutsch-polnischen Grenzregion zwischen Stettin und Neubrandenburg stehen mehrere Großinvestitionen von Firmen und bei Windparks an. „Die polnische Seite holt bei erneuerbaren Energien gerade enorm auf“, sagte Torsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Treffen mit polnischen Unternehmern und Planern seien Pläne für ein Werk des Windkraftanlagenherstellers Vestas in Stettin, neue Windparks vor der polnischen Küste sowie einen neuen Installationshafen in Swinemünde vorgestellt worden.