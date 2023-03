Eine Frau tankt ihren Wagen Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Auto Im Westen tankt es sich billiger Von dpa | 16.03.2023, 14:59 Uhr

In den westlichen Bundesländern tankt es sich derzeit deutlich billiger als anderswo in Deutschland. Sowohl bei Superbenzin der Sorte E10 als auch bei Diesel sind das Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die drei günstigsten Länder, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Besonders teuer ist Sprit dagegen unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein, teilweise auch in Bayern und Hamburg.