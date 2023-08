In Brandenburg kollidierte ein Auto mit einem Zug. Symbolfoto: Imago/Christoph Hardt/Archiv up-down up-down Brandenburg Autofahrer wird bei Kollision mit einem Zug verletzt Von Haley Hintz | 02.08.2023, 08:11 Uhr

Am Montagabend gegen 20.50 Uhr kollidierte in der August-Fischer-Straße in Lindow ein Zug mit einem Auto.