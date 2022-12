Jane Birkin wird 75 Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa/Archivbild up-down up-down Musikerin Jane Birkin freut sich auf ihre drei Konzerte in Deutschland Von dpa | 02.12.2022, 17:09 Uhr

Die Musikerin und Schauspielerin Jane Birkin kommt 2023 für mehrere Konzerte nach Deutschland. Das erste wird sie in der Elbphilharmonie in Hamburg geben. Dabei freue sie sich auch auf die Reise an sich, sagt sie. An einem anderen Ort würde sie indes auch gern mal spielen