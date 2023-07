Jazzmusiker Ernst-Ludwig «Luten» Petrowsky Foto: Britta Pedersen/dpa/POOL/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Jazzmusiker Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky gestorben Von dpa | 11.07.2023, 17:04 Uhr

Der Jazzmusiker Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky ist tot. Er starb am Montag im Alter von 89 Jahren, wie seine Frau, die Sängerin Uschi Brüning, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte. Petrowsky war eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Jazz-Szene der DDR und darüber hinaus.