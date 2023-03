König Charles III. Foto: Chris Jackson/Pool Getty/AP/dpa/ up-down up-down Umfrage Jeder Zweite sieht Charles-Besuch als Zeichen der Annäherung Von dpa | 30.03.2023, 09:26 Uhr

Als ein Zeichen der Wiederannäherung Großbritanniens an Deutschland nach der Brexit-Entfremdung - so sieht die Hälfte der Bundesbürger einer Umfrage zufolge den Besuch von König Charles III.. 50 Prozent der Befragten sehen dies laut einem repräsentativen Meinungsbild des Forschungsinstituts Yougov vom Donnerstag so, dabei stimmten 37 Prozent „eher“ und 13 Prozent „voll und ganz“ zu. Der Deutschland-Besuch ist Charles' erste Auslandsreise als neuer britischer König.