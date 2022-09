Jenny Erpenbeck Foto: Angelo Carconi/ANSA/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Autorin Jenny Erpenbeck wird mit Uwe-Johnson-Literaturpreis geehrt Von dpa | 23.09.2022, 01:49 Uhr

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck wird am Freitag (18.00 Uhr) in Berlin mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 ausgezeichnet. Die 55-jährige Berlinerin erhält die Ehrung, die mit 20.000 Euro dotiert ist, für ihren Roman „Kairos“, wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg im Vorfeld mitteilte. Die Preisverleihung in der Landesvertretung von MV ist ein Höhepunkt der Uwe-Johnson-Literaturtage, zu denen bis Ende Oktober Autoren in Neubrandenburg und Güstrow begrüßt werden, wie unter anderem Autor Uwe Tellkamp aus Dresden.