Mecklenburgische Seenplatte Jugendliche fahren mit geklautem Auto mehr als 100 Kilometer Von dpa | 12.01.2023, 05:57 Uhr

Auf einer nächtlichen Spritztour sind drei Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern mehr als 100 Kilometer mit einem Auto gefahren. Polizisten stoppten sie letztlich in der Nähe der Gemeinde Löwenberger Land im benachbarten Brandenburg, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Zuvor hatte die Mutter eines Zwölfjährigen den Notruf gewählt und gemeldet, dass der Junge am Mittwochabend mit dem Wagen der Familie davongefahren sei.