Karls Erlebnis-Dorf Elstal Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down Havelland Karls Erlebnis-Dorf in Elstal nach Brand wieder geöffnet Von dpa | 07.06.2023, 11:15 Uhr

Nach dem Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf in Elstal (Landkreis Havelland) ist am Mittwoch der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die ersten Frühstücksgäste seien schon eingetroffen, sagte der Gründer, Robert Dahl, am Mittwochvormittag. Mitarbeiter hätten von einem normalen Morgengeschäft gesprochen. Es sei die übliche Zahl an Gästen erschienen, so Dahl.