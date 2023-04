LEAG Logo Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekonzern Kartellamt: Leag kann Pellet-Hersteller übernehmen Von dpa | 14.04.2023, 13:38 Uhr

Der Energiekonzern Leag in Cottbus kann den Holzverarbeiter Wismar Pellets übernehmen. Das Bundeskartellamt gab den Erwerb frei, wie die Behörde in Bonn am Freitag mitteilte. Das Wismarer Unternehmen produziert nach eigenen Angaben jährlich etwa 250.000 Tonnen Holzpellets und gehört zu den führenden Herstellern in Deutschland. Es ging aus dem Holzverarbeiter German Pellets hervor, der 2016 Insolvenz anmelden musste.