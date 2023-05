Katholische Kirche Foto: Uwe Lein/dpa/Archivbild up-down up-down Bistum Dresden-Meißen Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche Von dpa | 11.05.2023, 16:41 Uhr

In den katholischen Bistümern in Ostdeutschland soll eine unabhängige Kommission sexuellen Missbrauch aufarbeiten. Das Gremium mit neun Mitgliedern habe sich am Mittwoch konstituiert, teilte das Bistum Dresden-Meißen am Donnerstag mit.