Lebesmittel Kunststoff im Lidl-Reibekäse: Hersteller ruft zurück

Die Goldsteig Käsereien Bayerwald warnen vor Fremdkörpern in geriebenem Emmentaler-Käse. Es handele sich um das Produkt „Milbona Emmentaler gerieben, 250g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 8. und 10. September 2022 sowie dem Kennzeichen „DE BY 301 EG“. Auf dem bundesweiten Portal lebensmittelwarnung.de wurde der Rückruf am Montag veröffentlicht.