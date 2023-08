Freizeit Landeszootag: Freier Eintritt für Kinder aus MV bis 14 Jahre Von dpa | 22.08.2023, 01:49 Uhr Erstmals Nachwuchs bei Breitmaulnashörnern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Zum Landeszootag am Dienstag (10.00 Uhr) locken viele Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern mit Aktionen und freiem Eintritt für Kinder aus MV bis zu 14 Jahren. Auch die Minister der Landesregierung gehen an dem Tag in den Zoo, so dass die dienstägliche Kabinettssitzung ausnahmsweise am Nachmittag statt am Vormittag stattfindet.